В ОПУ прокомментировали появившееся в соцсетях видео с расстрелом захваченных оккупантов 7 апреля, 09:41 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк отметил, что подтверждений подлинности ролика на данное время нет (Фото:ОПУ)

В Офисе президента заявили, что подтверждений подлинности распространенного в соцсетях видео, на котором расстреливают захваченных российских оккупантов, на данное время нет.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Речь идет о видео, на котором неустановленные люди в военной форме стреляют в уже безоружных военных ВС РФ, которые, судя по звучащим за кадром комментариям, занимались мародерством.



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«Я бы хотел, чтобы мы — если будем видеть, я сразу скажу, если мы получим доказательства любых неправых действий наших Вооруженных сил — безусловно, мы будем нормативно возвращать их в правовое поле. Но еще раз подчеркну, слишком много фейков, которыми РФ пытается оправдать свои зверства», — пояснил Подоляк.

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При этом он отметил, что возможная жесткость по отношению к захватчикам может объясняться зверствами против мирных жителей, учиненными ими в Украине.

«С другой стороны, я понимаю эмоциональный фон украинского общества и армии. Считаю, что в принципе их действия максимально жесткие по отношению к военнослужащим российским оправданы именно эмоциональным фоном соответствующим», — отметил представитель ОПУ.

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