«Опасные иллюзии»: в ОПУ прокомментировали реакцию Меркель на критику со стороны Зеленского 4 апреля, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Ранее Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель посмотреть на жертв ВС РФ в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что реакция бывшей главы немецкого правительства Ангелы Меркель на его критику указывает на то, что она так и не сделала правильных выводов касательно сотрудничества с РФ.

Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Ранее Зеленский пригласил Меркель, последовательно выступавшую за «диалог» с Россией, в Бучу Киевской области, чтобы она посмотрела на результаты военных преступлений ВС РФ.

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По его словам, российская агрессия стала следствием того, что европейские элиты слишком долго потакали главе кремлевского режима Владимиру Путину, препятствуя вступлению Украины в НАТО, которое могло бы обеспечить ее безопасность и территориальную целостность.

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В ответ на это экс-канцлер Германии заявила через своего пресс-секретаря, что ни о чем не жалеет.

«Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение — отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о „Бучанской резне“ и соответствующие выводы судмедэкспертов», — написал он у себя в Twitter.

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