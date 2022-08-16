РФ могла использовать горящую в Крыму трансформаторную станцию для воровства электричества с ЗАЭС — Подоляк 16 августа, 13:16 Михаил Подоляк назвал пожары и взрывы в Крыму «кармической расплатой» (Фото:ОПУ)

Трансформаторная станция под Джанкоем, на которой во вторник, 16 августа, вспыхнул масштабный пожар, могла быть использована РФ для воровства электричества с захваченной ею Запорожской АЭС.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Что такое трансформаторная станция? Они для того украли Запорожскую атомную станцию, чтобы именно через Джанкой кидать электричество в Крым. Я думаю, что это кармическая расплата. То, что украдено, достатка не приносит», — заявил он в эфире общенационального марафона.

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Что же касается взрывов на военных складах ВС РФ, то, по мнению представителя ОПУ, «исходя из уровня интеллекта российской армии, количество таких эксцессов будет расти, и именно в Крыму».

Утром 16 августа на территории российской воинской части в районе Джанкоя произошла серия взрывов.

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В минобороны РФ утверждают, что причиной стало якобы случайное возгорание.

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, сначала на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно с этим в самом Джанкое загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

Тогда военное руководство РФ также заявило о «возгорании» из-за якобы нарушения техники безопасности, однако частота подобных происшествий на оккупированном полуострове дает основания усомниться в официальной версии кремлевского режима.

В то же время украинская сторона свою причастность к данным инцидентам не подтверждала.

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