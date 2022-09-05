Подоляк рассказал, как жителям захваченных РФ территорий подготовиться к их освобождению 5 сентября, 15:46 Михаил Подоляк посоветовал запастись водой и зарядить павербанки (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно подконтрольных РФ территорий Украины подготовиться к их освобождению.

Об этом он написал у себя в Twitter в понедельник, 5 сентября.

Кроме того, представитель ОПУ дал жителям оккупированных районов несколько рекомендаций.

«Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки. Все будет Украина», — написал Подоляк.

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Тем временем ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.



И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

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Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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