«Готовьтесь к эвакуации»: Подоляк предупредил жителей Крыма об «активной деоккупации» 30 августа, 17:26 Михаил Подоляк заявил, что будут разработаны специальные эвакуационные маршруты (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Об этом он написал во вторник, 30 августа, в своем посте в Twitter, предупредив жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

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По словам Подоляка, для этого будут разработаны специальные маршруты.

«Понятно, что для Украины жизни граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия», — призвал представитель ОПУ.

При этом до полномасштабного вторжения РФ украинские власти отметали возможность силового освобождения Крыма от российских захватчиков.

О его деоккупации Подоляк заговорил на фоне контрнаступления украинской армии на южном направлении, начавшегося накануне, 29 августа.

В этот же день она сумела прорвать одну из линий обороны ВС РФ.

Кроме того, ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Как рассказали в Оперативном командовании Юг, с начала контрнаступления ВСУ выполнили более 220 огневых задач, уничтожив 159 российских оккупантов и 60 единиц военной техники.

Что касается самого Крыма, то ранее там был взорван целый ряд военных объектов РФ, в том числе ее авиабазы, в связи с чем на полуострове началась паника, а российские военные приняли решения убрать оттуда свои самолеты.

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