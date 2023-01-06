Общие потери РФ в Украине превысили 300 тысяч военных — Подоляк 6 января, 10:31 Михаил Подоляк отметил, что потери несут как ВС РФ, так и росгвардия, и другие формирования (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что общие потери РФ в Украине убитыми и ранеными превысили 300 тысяч военнослужащих.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу, комментируя оценку по этому поводу от Военного штаба Евросоюза.

Еще в ноябре 2022 года командующий Военной миссией Евросоюза адмирал Эрве Блежан утверждал, что Россия потеряла 250 тысяч военных убитыми и ранеными в Украине с начала полномасштабного вторжения.

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По словам Подоляка, озвученная цифра в 250 тысяч несколько занижена, поскольку РФ имеет формирование типа ЧВК Вагнера из завербованных заключенных, потери которых оценить сложно.

Кроме того, в боевых действиях принимают участие не только ВС РФ, но и росгвардия и другие силовые структуры.

«По моему мнению, цифра 250 тысяч — слишком низкая для того, что мы видим. С точки зрения и мобилизации, которую Россия проводит постоянно, начиная с середины лета прошлого года, и с точки зрения группировки, которая была на наших границах 24 февраля, и с точки зрения дополнительных частей, таких как ЧВК Вагнера и росгвардия и ФСБ. …Мне кажется, что цифра чуть больше 300 тысяч. Но Россия сегодня находится в таком безнравственном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тысяч», — заявил представитель ОПУ.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ