«Уничтожение армии и потеря репутации». На Банковой посоветовали Путину «принять новую реальность»

14 декабря, 13:57
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Михаил Подоляк заявил, что Владимира Путина ждет лишь позорное поражение (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Михаил Подоляк заявил, что Владимира Путина ждет лишь позорное поражение (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали кремлевский режим смириться со своим поражением и «принять новую реальность».

Об этом в среду, 14 декабря, написал у себя в соцсетях советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

«России (особенно субъектам Путину и Пескову) необходимо принять новую реальность“. Нету украденных украинских территорий в составе России „навсегда“», — подчеркнул он на фоне новой террористической атаки российских дронов-камикадзе на Киев и удара по зданию Херсонской ОВА.

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По словам Подоляка, все, что ждет Россию в будущем — это потеря репутации, военное поражение, уничтожение армии РФ, санкции и «пренебрежительное отношение даже внутри ОДКБ».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1602989675429363712
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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