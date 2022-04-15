Пора готовиться к массовым арестам российских политиков за призывы к убийствам украинцев — Подоляк

15 апреля, 16:53
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По словам Михаила Подоляка, российские политики «потерялись во времени» (Фото:ОПУ)

По словам Михаила Подоляка, российские политики «потерялись во времени» (Фото:ОПУ)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал начать подготовку к арестам российских политиков, призывающих к геноциду украинцев.

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Об этом он заявил у себя в Telegram-канале в пятницу, 15 апреля.

По его словам, приспешники кремлевского режима «потерялись во времени» и предлагают «максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей».

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«Массово уничтожать. С максимальными разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства… Медведев (вечно пьяный), Володин (спикер парламента, которого нет), Миронов, Константинов (банальный крымский вор), десятки других политиков и чиновников. Это без учета их традиционно извращенных толстяков-пропагандистов. Достаточно выставить на этих субъектов „красные“ розыскные карты. Для начала. Дальше — больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам», — подчеркнул представитель ОПУ.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Провокации Россияне Геноцид Военные преступления Михаил Подоляк Война России против Украины

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