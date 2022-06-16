Подоляк записал видео в считанных километрах от позиций РФ в Херсонской области 16 июня, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк заверил, что все украинские территории будут освобождены (Фото:Скриншот видео Михаила Подоляка)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк побывал на освобожденной от российских войск территории Херсонской области.

Об этом он сообщил в видео, обнародованном у себя в Twitter в четверг, 16 июня, заявив, что находится в разрушенном селе в 3−4 километрах от российских войск.

«Я же говорил, что Херсонскую область, Запорожскую, Луганскую, Донецкую мы будем обязательно освобождать. Это даже не обсуждается. Наши парни, которые тут, они искренне хотят это сделать. Они все делают правильно. Нам нужна только конкретная дальнобойная артиллерия в полном объеме для того, чтобы это было эффективно. А парни все сделают», — заверил представитель ОПУ.

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По его словам, именно так можно «правильно» закончить эту войну.

«А правильно закончить — это значит выгнать россиян с территории Украины в полном объеме… Если мы закончим войну не правильно, они будут постоянно это с нами делать. Они не умеют жить сами, и они не хотят, чтобы жили классно мы», — подчеркнул Подоляк.

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