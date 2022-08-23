Запад должен понять, поражение Украины будет для РФ победой над НАТО — Подоляк

23 августа, 13:58
Михаил Подоляк предупредил, что РФ будет давить на Запад газовым шантажом (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк предупредил, что РФ будет давить на Запад газовым шантажом (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада должны осознавать, что победа РФ в войне против Украины означала бы для кремлевского режима поражением Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Читайте также:
«Путин может воспользоваться слабостью». Минобороны Германии не готово нарастить поставки оружия в Украину из-за боязни ослабить НАТО

«Мир устал от войны, но Европа, Запад, независимо от судьбы украинского народа, который борется за выживание, также должны учитывать, что победа в Украине для Москвы будет означать победу над НАТО. И мы с сожалением вынуждены констатировать, что не все европейские страны оказывают обещанную помощь», — отметил представитель ОПУ.

Видео дня

По его словам, единственным ответом на «геноцид, аресты, фильтрационные лагеря, массовые убийства и разрушения», учиняемые российскими войсками, должно быть увеличение поставок вооружений для Украины.

https://www.youtube.com/embed/lckxut5qGtc
Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Тревожная тенденция. Почему в Европе снова заговорили о Северном потоке — 2

Подоляк также предупредил, что Москва и далее будет использовать различные рычаги влияния на Европу, чтобы добиться уменьшения поддержки Киева, в том числе и прибегая к газовому шантажу.

«Мы знаем, что это будет очень тяжелая зима, и европейцам также будет очень тяжело, цены на продукты и отопление вырастут. Но эта зима также ознаменует конец российской монополии на поставки газа. И если цена за свободу — понижение температуры в доме на два-три градуса, что ж, мы ее заплатим. И Европа должна быть готова сделать то же самое», — подчеркнул украинский чиновник.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Российская агрессия Военная помощь Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X