Запад должен понять, поражение Украины будет для РФ победой над НАТО — Подоляк 23 августа, 13:58 Михаил Подоляк предупредил, что РФ будет давить на Запад газовым шантажом (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада должны осознавать, что победа РФ в войне против Украины означала бы для кремлевского режима поражением Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Мир устал от войны, но Европа, Запад, независимо от судьбы украинского народа, который борется за выживание, также должны учитывать, что победа в Украине для Москвы будет означать победу над НАТО. И мы с сожалением вынуждены констатировать, что не все европейские страны оказывают обещанную помощь», — отметил представитель ОПУ.

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По его словам, единственным ответом на «геноцид, аресты, фильтрационные лагеря, массовые убийства и разрушения», учиняемые российскими войсками, должно быть увеличение поставок вооружений для Украины.

Подоляк также предупредил, что Москва и далее будет использовать различные рычаги влияния на Европу, чтобы добиться уменьшения поддержки Киева, в том числе и прибегая к газовому шантажу.

«Мы знаем, что это будет очень тяжелая зима, и европейцам также будет очень тяжело, цены на продукты и отопление вырастут. Но эта зима также ознаменует конец российской монополии на поставки газа. И если цена за свободу — понижение температуры в доме на два-три градуса, что ж, мы ее заплатим. И Европа должна быть готова сделать то же самое», — подчеркнул украинский чиновник.

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