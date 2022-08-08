Переговоры с Путиным возможны только после нескольких важных побед ВСУ — Подоляк

8 августа, 16:17
Михаил Подоляк призвал усилить военную и финансовую помощь Украине (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк призвал усилить военную и финансовую помощь Украине (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк настаивает, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут стать возможными только при условии нескольких важных побед украинских защитников.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

«К сожалению, с Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений», — объяснил представитель ОПУ.

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По его словам, для этого Украине необходимо больше военной и финансовой помощи, а мировым лидерам следует, наконец, осознать, что это «война демократии против авторитаризма», и, если РФ победит, то попытается посягнуть на другие европейские страны.

«Если Россия победит, то она останется ненаказанной за свои ужасные военные преступления, которые сейчас увидел весь мир… Украинцы готовы умирать за свободу, и они за нее умирают. Задача Европы — просто поддержать нас. Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну! Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский союз оставался свободным. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят-сто лет», — добавил Подоляк.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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