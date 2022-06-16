В ОПУ ответили на жалобы Патрушева по поводу нежелания Украины вести переговоры

16 июня, 10:58
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Николай Патрушев утверждает, что РФ якобы стремится к «достижении договоренностей» (Фото:grodno24.com)

Николай Патрушев утверждает, что РФ якобы стремится к «достижении договоренностей» (Фото:grodno24.com)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия должна выполнить ряд условий, если хочет вести с Украиной переговоры об урегулировании конфликта.

Таким образом он ответил на жалобы по этому поводу со стороны секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

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По словам представителя кремлевского режима, Москва заинтересована в «достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее», однако Киев не идет на переговоры.

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В свою очередь Подоляк отметил, что сама российская сторона никаких шагов в этом направлении не предпринимает.

«Классическое „российское“ лицо при плохой игре: уничтожаешь города, устраиваешь публичные казни, готовишь аннексию, но говоришь о желании переговоров. Если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями: прекращение огня, немедленный отвод войск, закрытие проекта „русского мира“ в Украине», — написал он в четверг, 16 июня, у себя в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1537340087133929472
https://www.youtube.com/embed/OxJGU79qUwk
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Переговоры Российская агрессия Николай Патрушев Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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