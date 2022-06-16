В ОПУ ответили на жалобы Патрушева по поводу нежелания Украины вести переговоры 16 июня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Николай Патрушев утверждает, что РФ якобы стремится к «достижении договоренностей» (Фото:grodno24.com)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия должна выполнить ряд условий, если хочет вести с Украиной переговоры об урегулировании конфликта.

Таким образом он ответил на жалобы по этому поводу со стороны секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По словам представителя кремлевского режима, Москва заинтересована в «достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее», однако Киев не идет на переговоры.

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В свою очередь Подоляк отметил, что сама российская сторона никаких шагов в этом направлении не предпринимает.

«Классическое „российское“ лицо при плохой игре: уничтожаешь города, устраиваешь публичные казни, готовишь аннексию, но говоришь о желании переговоров. Если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями: прекращение огня, немедленный отвод войск, закрытие проекта „русского мира“ в Украине», — написал он в четверг, 16 июня, у себя в Twitter.

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