«Глашатай при царском дворе»: на Банковой ответили на заявление Шредера о готовности Путина к переговорам 3 августа, 15:42 Будучи лоббистом Кремля, Герхарда Шредера пытается склонить Украину к капитуляции (Фото:Grigory Dukor/File Photo/Reuters)

В Офисе президента Владимира Путина заявили, что переговоры между Киевом и Москвой зависят от выполнения кремлевским режимом ряда украинских требований, в частности, касательно вывода войск.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя скандальные высказывания экс-канцлера Германии и ярого лоббиста российских интересов Герхарда Шредера.

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После своей недавней поездки в Москву он высказал мнение, что Путин якобы готов к мирным переговорам, однако взамен хочет отказа Украины от части своих территорий и вступления в НАТО.

По словам Шредера, «первым успехом» в этом направлении стало так называемое «зерновое соглашение» и, возможно, его «получится постепенно расширить до прекращения огня».

В свою очередь Подоляк обвинил бывшего главу немецкого правительства в попытке склонить Украину к капитуляции.

«Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой приглашает к капитуляции. Шредер — известный глашатай империи и голос при российском царском дворе. Если Москва хочет диалога — мяч на ее поле. Сначала прекращение огня и отвод войск, потом конструктив», — подчеркнул он.

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