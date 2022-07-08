Подоляк высмеял заявление Путина, будто РФ еще «ничего всерьез не начинала» 8 июля, 10:17 Михаил Подоляк напомнил главе Кремля, что РФ потеряла в Украине уже более 37 тысяч военных (Фото:Aleksey Nikolskyi/REUTERS)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что РФ в Украине якобы еще даже «ничего всерьез не начинала».

Комментируя это утверждение, представитель ОПУ напомнил главе кремлевского режима, что потери его войск составили уже более 30 тысяч человек.

В связи с этим Подоляк задался вопросом, сколько еще российских военных необходимо уничтожить, чтобы Путин, наконец, осознал, что вязался в войну, которую просто не способен выиграть.

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«37 тысяч погибших российских военных (+ 12 тысяч ЧВК). Общие санитарные потери — 98−117 тысяч человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику — 20 млн потерь?», — написал он у себя в Twitter.

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