Подоляк высмеял заявление Путина, будто РФ еще «ничего всерьез не начинала»

8 июля, 10:17
Михаил Подоляк напомнил главе Кремля, что РФ потеряла в Украине уже более 37 тысяч военных (Фото:Aleksey Nikolskyi/REUTERS)

Михаил Подоляк напомнил главе Кремля, что РФ потеряла в Украине уже более 37 тысяч военных (Фото:Aleksey Nikolskyi/REUTERS)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что РФ в Украине якобы еще даже «ничего всерьез не начинала».

Комментируя это утверждение, представитель ОПУ напомнил главе кремлевского режима, что потери его войск составили уже более 30 тысяч человек.

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В связи с этим Подоляк задался вопросом, сколько еще российских военных необходимо уничтожить, чтобы Путин, наконец, осознал, что вязался в войну, которую просто не способен выиграть.

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«37 тысяч погибших российских военных (+ 12 тысяч ЧВК). Общие санитарные потери — 98−117 тысяч человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику — 20 млн потерь?», — написал он у себя в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1545298195005292546
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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