Переговорный процесс с РФ осложняет осада Мариуполя — Подоляк 19 апреля, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Ситуация на востоке Украины мешает достижению каких-либо договоренностей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента и участник украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что осада Мариуполя усложняет достижение каких-либо договоренностей.

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Об этом он заявил во вторник, 19 апреля, в комментарии агентству Reuters.

По словам Подоляка, кремлевский режим сейчас делает ставку на укрепление своих переговорных позиций за счет нового этапа наступления на Донбассе и критической гуманитарной ситуации в осажденном Мариуполе.

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«Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился», — пояснил представитель ОПУ.

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Его слова косвенно подтверждает и сам глава Кремля Владимир Путин, который в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что для его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «пока еще не время», явно надеясь добиться хоть какого-то успеха в Украине, чтобы использовать это в переговорах.

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