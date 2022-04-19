Переговорный процесс с РФ осложняет осада Мариуполя — Подоляк
Ситуация на востоке Украины мешает достижению каких-либо договоренностей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы Офиса президента и участник украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что осада Мариуполя усложняет достижение каких-либо договоренностей.
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Об этом он заявил во вторник, 19 апреля, в комментарии агентству Reuters.
По словам Подоляка, кремлевский режим сейчас делает ставку на укрепление своих переговорных позиций за счет нового этапа наступления на Донбассе и критической гуманитарной ситуации в осажденном Мариуполе.
«Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился», — пояснил представитель ОПУ.
Его слова косвенно подтверждает и сам глава Кремля Владимир Путин, который в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что для его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «пока еще не время», явно надеясь добиться хоть какого-то успеха в Украине, чтобы использовать это в переговорах.
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