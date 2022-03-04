Обстрел ЗАЭС: Кремль сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой — Подоляк

4 марта, 11:53
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В ОПУ подчеркнули, что Кремль умышленно «нарушает всех конвенции, законы и правил войны» (Фото:ЗАЭС / YouTube)

В ОПУ подчеркнули, что Кремль умышленно «нарушает всех конвенции, законы и правил войны» (Фото:ЗАЭС / YouTube)

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что танковые обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВС РФ являются умышленными и целенаправленными.

Об этом в пятницу, 4 марта, заявил в комментарии НВ советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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«Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской АЭС. Крупнейшей в Европе. Последствия, риски, объемы разрушений — все было продумано русскими заранее. То есть буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действий россиян в Украине. Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией», — отметил он.

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По словам Подоляка, «любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе», которая будет в шесть раз масштабнее, чем в Чернобыле.

«Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает РФ. А она воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальные ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре, обычным людям. Чтобы вызвать максимальные панические настроения… Мы призываем мир к немедленному усилению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность», — добавил представитель ОПУ.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская АЭС Военные преступления Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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