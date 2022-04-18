Подоляк сомневается, что Кремль пойдет на обмен Медведчука на защитников и жителей Мариуполя 18 апреля, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк заявил, что Виктор Медведчук для Кремля не так уж важен (Фото:radiosvoboda.org)

В Офисе президента сомневаются, что кремлевский режим согласится на предложение подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука о его обмене на защитников и жителей Мариуполя.

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Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

«Сомневаюсь, что сами россияне, которые просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на время в человеческое обличье и всерьез поддержать инициативу Медведчука», — цитирует его Интерфакс-Украина.

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Подоляк также отметил, что предложение прокремлевского нардепа связано с «чувством самосохранения».

«Медведчуку, конечно же, нет ни малейшего места в нынешней Украине. По сути своей, он — едва ли не ключевая часть того отвратительно политико-информационного явления, которое поспособствовало формированию у россиян неистовой ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственно возможный для себя выход — обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и оставшихся там мирных жителей», — пояснил он.

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Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы Кремля Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

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