Подоляк сомневается, что Кремль пойдет на обмен Медведчука на защитников и жителей Мариуполя

18 апреля, 14:01
Цей матеріал також доступний українською
Михаил Подоляк заявил, что Виктор Медведчук для Кремля не так уж важен (Фото:radiosvoboda.org)

Михаил Подоляк заявил, что Виктор Медведчук для Кремля не так уж важен (Фото:radiosvoboda.org)

Поддержи НВ

В Офисе президента сомневаются, что кремлевский режим согласится на предложение подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука о его обмене на защитников и жителей Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

«Сомневаюсь, что сами россияне, которые просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на время в человеческое обличье и всерьез поддержать инициативу Медведчука», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Видео дня

Подоляк также отметил, что предложение прокремлевского нардепа связано с «чувством самосохранения».

Читайте также:

Медведчук уже дает показания (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) Не Медведчуком единым. Кроме кума Путина задержали также его соратников — Арестович

«Медведчуку, конечно же, нет ни малейшего места в нынешней Украине. По сути своей, он — едва ли не ключевая часть того отвратительно политико-информационного явления, которое поспособствовало формированию у россиян неистовой ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственно возможный для себя выход — обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и оставшихся там мирных жителей», — пояснил он.

Слушайте подкаст на эту тему

Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы Кремля Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Виктор Медведчук Обмен Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X