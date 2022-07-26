Подоляк назвал пять целей, которых должна достигнуть Украина по итогам войны с РФ 26 июля, 11:35 Михаил Подоляк заявил, что РФ должна быть изолирована (Фото:Олександр Кузьмін / Бабель)

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что итогом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная международная изоляция кремлевского режима.

Об этом во вторник, 26 июля, написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter.

Он перечислил пять целей украинского контраступления:

Изгнание России из Украины. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон. Демилитаризация России. Уничтожение репутации « империи зла». Превращение России в изолированный « лагерь для своих».



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Подоляк выразил убеждение, что Украина обязательно достигнет названных целей.

Слова советника главы ОПУ можно назвать зеркальным ответом на постоянно повторяющиеся заявления представителей кремлевского режима о том, что война против Украины, которую они называют «спецоперацией», будет завершена только при достижении поставленных диктатором Владимbром Путиным целей.

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