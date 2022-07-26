Подоляк назвал пять целей, которых должна достигнуть Украина по итогам войны с РФ
Михаил Подоляк заявил, что РФ должна быть изолирована (Фото:Олександр Кузьмін / Бабель)
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что итогом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная международная изоляция кремлевского режима.
Об этом во вторник, 26 июля, написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter.
Он перечислил пять целей украинского контраступления:
- Изгнание России из Украины.
- Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
- Демилитаризация России.
- Уничтожение репутации «империи зла».
- Превращение России в изолированный «лагерь для своих».
Подоляк выразил убеждение, что Украина обязательно достигнет названных целей.
Слова советника главы ОПУ можно назвать зеркальным ответом на постоянно повторяющиеся заявления представителей кремлевского режима о том, что война против Украины, которую они называют «спецоперацией», будет завершена только при достижении поставленных диктатором Владимbром Путиным целей.
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