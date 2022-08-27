Россия будет готова сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет на свои границы — Подоляк

27 августа, 00:57
Поделиться:
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Фото:Офис президента Украины / Facebook)

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Фото:Офис президента Украины / Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия будет готова сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет на свои международно признанные границы, определенные в 1991 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 26 августа.

В интервью Helsingin Sanomat Подоляк подчеркнул, что сейчас переговоры с Россией, которая выдвигает неприемлемые ультиматумы, невозможны. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть Советский Союз, и Украина тут — его главный враг, а независимость нашей страны противоречит мировоззрению представителей Кремля.

Видео дня

Читайте также:
«В эти игры играть не будет». Зеленский сообщил, что Украина не готова к режиму прекращения огня
Читайте также:
Андерс Аслунд
Андерс Аслунд
Путин хочет за стол переговоров? Вот шесть условий для этого

«Россия действительно готова к миру только в том случае, если она понесла значительные тактические потери. Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена выслушивать доводы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы», — сказал советник главы ОП.

По словам Подоляка, сейчас Украина ведет переговоры со страной-агрессором только по поводу пленных и другим тактическим вопросам.

Читайте также:
Наблюдение, психологические портреты. На переговорах в Беларуси делегация из РФ пыталась эмоционально вывести нас из равновесия — Арахамия

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут оккупированные украинские территории.

В конце июня Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

https://www.youtube.com/embed/mUPuLnYneNg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Переговоры Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X