Россия будет готова сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет на свои границы — Подоляк 27 августа, 00:57 Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Фото:Офис президента Украины / Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия будет готова сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет на свои международно признанные границы, определенные в 1991 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 26 августа.

В интервью Helsingin Sanomat Подоляк подчеркнул, что сейчас переговоры с Россией, которая выдвигает неприемлемые ультиматумы, невозможны. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть Советский Союз, и Украина тут — его главный враг, а независимость нашей страны противоречит мировоззрению представителей Кремля.



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«Россия действительно готова к миру только в том случае, если она понесла значительные тактические потери. Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена выслушивать доводы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы», — сказал советник главы ОП.

По словам Подоляка, сейчас Украина ведет переговоры со страной-агрессором только по поводу пленных и другим тактическим вопросам.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут оккупированные украинские территории.

В конце июня Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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