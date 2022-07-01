«Нам нужна система ПРО»: в ОПУ назвали ракетные удары РФ по Одесской области сознательным терроризмом 1 июля, 10:29 Михаил Подоляк заявил, что целью кремля являются массовые жертвы среди мирных жителей (Фото:Скриншот видео МИД)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ракетные удары РФ по Одесской области, жертвами которых стали мирные жители, сознательным терроризмом.

Об этом он написал в пятницу, 1 июля, у себя в Twitter.

«Одесская область. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. Россия не проводит „работу над ошибками“ — для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы», — написал представитель ОПУ.

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В связи с этим он призвал предоставить Украине систему ПРО для защиты ее граждан от российских ракет.

В ночь на 1 июля Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли по меньшей мере 19 человек, 33 человека ранены.



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