«Нам нужна система ПРО»: в ОПУ назвали ракетные удары РФ по Одесской области сознательным терроризмом

1 июля, 10:29
Михаил Подоляк заявил, что целью кремля являются массовые жертвы среди мирных жителей (Фото:Скриншот видео МИД)

Михаил Подоляк заявил, что целью кремля являются массовые жертвы среди мирных жителей (Фото:Скриншот видео МИД)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ракетные удары РФ по Одесской области, жертвами которых стали мирные жители, сознательным терроризмом.

Об этом он написал в пятницу, 1 июля, у себя в Twitter.

«Одесская область. Три ракеты X-22. Жилой дом, две базы отдыха. 18 погибших, двое детей. Россия не проводит „работу над ошибками“ — для них это не ошибка. Это сознательная кровавая тактика террора: умышленные хаотические обстрелы и массовые жертвы», — написал представитель ОПУ.

Видео дня
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1542771008205103105

В связи с этим он призвал предоставить Украине систему ПРО для защиты ее граждан от российских ракет.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1542766006325616641

В ночь на 1 июля Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли по меньшей мере 19 человек, 33 человека ранены.

https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Российская агрессия Терроризм Ракетные удары Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X