«Это этническая чистка»: на Банковой прокомментировали массовую мобилизацию жителей Бурятии и Якутии 23 сентября, 14:29 Михаил Подоляк призвал жителей Бурятии и Якутии не участвовать в «чужой войне» (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают непропорционально огромное количество россиян, мобилизованных на войну против Украины из национальных окраин РФ «настоящей этнической чисткой».

Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, наиболее от кремлевской мобилизации страдают Бурятия и Якутия.

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«Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России — Бурятии, Якутии — это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы. Народам РФ пора вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять своих детей умирать на чужой войне», — призвал Подоляк.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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