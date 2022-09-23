«Это этническая чистка»: на Банковой прокомментировали массовую мобилизацию жителей Бурятии и Якутии

23 сентября, 14:29
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Михаил Подоляк призвал жителей Бурятии и Якутии не участвовать в «чужой войне» (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк призвал жителей Бурятии и Якутии не участвовать в «чужой войне» (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают непропорционально огромное количество россиян, мобилизованных на войну против Украины из национальных окраин РФ «настоящей этнической чисткой».

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Об этом в пятницу, 23 сентября, заявил у себя в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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По его словам, наиболее от кремлевской мобилизации страдают Бурятия и Якутия.

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«Непропорциональная массовая принудительная мобилизация в национальных республиках России — Бурятии, Якутии — это настоящие этнические чистки местного населения со стороны Москвы. Народам РФ пора вспомнить о национальном достоинстве и не отправлять своих детей умирать на чужой войне», — призвал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1573265527899832323

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Якутия Бурятия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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