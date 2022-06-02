«Будет консервация скважин». РФ не сможет продавать нефть Китаю в тех объемах, что и в ЕС — Подоляк

2 июня, 13:18
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Из-за эмбарго на нефть РФ понесет миллиардные убытки (Фото:geographyofrussia.com)

Из-за эмбарго на нефть РФ понесет миллиардные убытки (Фото:geographyofrussia.com)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что из-за европейского эмбарго на российскую нефть Москве придется пойти на консервацию скважин.

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Об этом он написал в четверг, 2 июня, у себя в Telegram-канале, комментируя заявления кремлевской пропаганды о том, что РФ переориентируется на китайский рынок.

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«Россия не сможет продавать нефть в Китай в тех объемах, что и в ЕС. Так что эмбарго приведет к уменьшению добычи и консервации скважин. Часть из них будет невозможно восстановить по техническим причинам. 20 лет назад Путин обещал снизить долю нефти в российском ВВП. Все же идет по плану, да?», — отметил Подоляк.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, уже до конца 2022 года импорт нефти из России в ЕС сократится на 90%.

В свою очередь агентство Bloomberg подсчитало, что частичное эмбарго, о котором договорились европейские страны, может лишить Кремль миллиардов долларов выручки в год.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Нефть Эмбарго Санкции против России Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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