Элита РФ пытается дистанцироваться от Путина из-за юридических последствий войны — Подоляк 25 марта, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин оставил при себе лишь несколько особо доверенных олигархов (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

На фоне провала наступления ВС РФ на Украину представители российской элиты пытаются дистанцироваться от решений главы Кремля Владимира Путина, чтобы не нести за них ответственность.

Об этом в пятницу, 25 марта, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, о желании снять с себя ответственность за военные преступления РФ свидетельствуют, в частности, слова бывшего премьера, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрия Медведава, который утверждает, что все ключевые решения по поводу войны против Украины принимает лично Путин.

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«Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом — господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия», — отметил представитель ОПУ.

.@MedvedevRussia публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти 🇺🇦, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент 🇷🇺. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

О потере Путиным поддержки российских олигархов, страдающих из-за международных санкций, введенных против них за поддержку кремлевского режима, сообщал ранее и Центр противодействия дезинформации.

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По его данным, «карманными» на сегодняшний день остались Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Сергей Чемезов, которые все еще могут общаться с президентом РФ напрямую.

В то же время олигархи времен Бориса Ельцина, в частности, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и другие демонстративно отстраняются от личного общения с Путиным, поскольку именно от них он опасается «удара в спину».