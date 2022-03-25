Элита РФ пытается дистанцироваться от Путина из-за юридических последствий войны — Подоляк

25 марта, 13:06
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин оставил при себе лишь несколько особо доверенных олигархов (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Владимир Путин оставил при себе лишь несколько особо доверенных олигархов (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

На фоне провала наступления ВС РФ на Украину представители российской элиты пытаются дистанцироваться от решений главы Кремля Владимира Путина, чтобы не нести за них ответственность.

Об этом в пятницу, 25 марта, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — последние новости

По его словам, о желании снять с себя ответственность за военные преступления РФ свидетельствуют, в частности, слова бывшего премьера, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрия Медведава, который утверждает, что все ключевые решения по поводу войны против Украины принимает лично Путин.

Видео дня

«Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом — господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия», — отметил представитель ОПУ.

Читайте также:
Спецпредставитель Путина Чубайс покинул пост и уехал из России — Bloomberg

О потере Путиным поддержки российских олигархов, страдающих из-за международных санкций, введенных против них за поддержку кремлевского режима, сообщал ранее и Центр противодействия дезинформации.

Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:

Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris) Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича из-за его участия в переговорах с Россией — WSJ

По его данным, «карманными» на сегодняшний день остались Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Сергей Чемезов, которые все еще могут общаться с президентом РФ напрямую.

В то же время олигархи времен Бориса Ельцина, в частности, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и другие демонстративно отстраняются от личного общения с Путиным, поскольку именно от них он опасается «удара в спину».

Редактор: Олег Кононенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Олигархи Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ