«Уничтожать россиян надо быстрее». Михаил Федоров об Армии дронов, новейших БПЛА и украинских технологиях, которые идут на Запад — интервью 25 августа, 15:22 NV Премиум Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Фото:DR)

Михаил Федоров, вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, рассказал в интервью Radio NV, как украинские военные получают все больше новейших разработок БПЛА и как современные технологии Украина экспортирует на Запад.

— Мы с вами говорим накануне Дня независимости, в такие моменты хочется поговорить немного о победах Украины. Я для себя выделил несколько пунктов, за которые отвечает Министерство цифровой трансформации или же является активным инициатором этих проектов.

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И, наверное, самым важным и наиболее актуальным моментом будут дроны и беспилотники. <...> Расскажите, пожалуйста, о наработках Украины в этом направлении, поскольку именно Министерство цифровой трансформации было одним из инициаторов Армии дронов.

— Да, действительно, сегодня вообще появился такой тип дронов как морские дроны, которые достаточно эффективно работают. Мы видим, что корабли, которые стоят десятки, сотни миллионов долларов, очень часто не могут никак противодействовать таким дронам. Сейчас этот рынок активно развивается, продолжает развиваться, появляются новые компании, которые производят подобный продукт.