МИД лишил 225 народных депутатов дипломатических паспортов — УП

5 августа, 22:43
Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 225 народных депутатов, которые не сдали их после официальных командировок, — об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на неназванные проинформированные источники.

По информации собеседников УП, президент Владимир Зеленский «злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны».

Читайте также:
Зеленский и орден олигархов. Как глава государства пытается поставить на место супер-богатых и почему у него это не получается

Согласно документам, которые опубликовал Telegram-канал УП. Off the record, в списке есть в том числе депутаты от Слуги народа, Евросолидарности, Батькивщины, Голоса и объединения Справедливость, бывшей фракции ОПЗЖ, групп Довира и За будущее, а также внефракционные и бывшие парламентарии.

Видео дня

Жесткая зачистка кротов во власти. Наконец – Виталий Сыч, Сергей Фурса

https://www.youtube.com/embed/WT9a4xey_0Q
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Верховная Рада МИД Украины Народные депутаты Владимир Зеленский Дипломатические паспорта

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Третья мировая отменяется

Среднестатистический украинец, вероятно, полагал, что на этой неделе на рынках наступит коллапс на фоне ожиданий третьей мировой войны

5 августа, 14:46
Мнения
Николай Сунгуровский
Военный эксперт
Путин очень спешит. Чего Украине ждать в августе

Август обещает быть достаточно горячим

5 августа, 14:34
Мнения
Лучшие подержанные купе (Фото:CC)
Со спортивным характером /
Пять лучших б/у авто в кузове купе до $10 тыс.
5 августа, 07:15
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X