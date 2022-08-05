МИД лишил 225 народных депутатов дипломатических паспортов — УП 5 августа, 22:43 Верховная Рада (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 225 народных депутатов, которые не сдали их после официальных командировок, — об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на неназванные проинформированные источники.

По информации собеседников УП, президент Владимир Зеленский «злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны».

Согласно документам, которые опубликовал Telegram-канал УП. Off the record, в списке есть в том числе депутаты от Слуги народа, Евросолидарности, Батькивщины, Голоса и объединения Справедливость, бывшей фракции ОПЗЖ, групп Довира и За будущее, а также внефракционные и бывшие парламентарии.



Видео дня

Жесткая зачистка кротов во власти. Наконец – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/WT9a4xey_0Q

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.