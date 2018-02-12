МИД: За три года Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
РФ нужна война и дестабилизация Украины, заявили в МИД

РФ нужна война и дестабилизация Украины, заявили в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в течение трех лет Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"12.02.15 - принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины", - заявила она.

Напомним, 12 февраля 2015 в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне глав государств подписала соглашение - комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове