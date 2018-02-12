МИД: За три года Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений

РФ нужна война и дестабилизация Украины, заявили в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в течение трех лет Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

12.02.15-принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не виконала.РФ нужна война и дестабилизация Укр - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 февраля 2018 г.

"12.02.15 - принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины", - заявила она.

Напомним, 12 февраля 2015 в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне глав государств подписала соглашение - комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.