19 сентября 2018, среда

МИД вызвал посла Палестины из-за заявлений о "российском Крыме"

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Иллюстративное фото
Фото: alraune_n via Flickr

Иллюстративное фото

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Палестины в Украине из-за заявлений в СМИ о том, что руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе аннексии Крыма.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью российскому изданию Известия допустил официальное признание временно оккупированного Крыма территорией России.

"Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу", - сказал дипломат.

В ответ МИД Украины затребовал у палестинского посла Мохаммеда Аль-Ассада разъяснений.

"Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая АР Крым", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД отметили, что посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что не делал никаких заявлений относительно Крыма.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

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