МИД выразил протест из-за вояжа Путина в аннексированный Крым

Министерство иностранных дел Украины заявило о протесте в связи с несанкционированным визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированный Крым.

"Украина считает упомянутый визит... грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 14 марта накануне выборов президента России действующий российский лидер Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым.

Ожидается, что в аннексированном Крыму Путин проголосует на выборах президента РФ, которые назначены на 18 марта 2018 года - день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

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Автономная Республика Крым была незаконно аннексирована Россией весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.