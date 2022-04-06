Вызвал посла: МИД Венгрии возмутился критикой Зеленского в адрес Орбана из-за дружбы с РФ

6 апреля, 10:46
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Владимир Зеленский считает, что Виктору Орбану следует выбрать между РФ и остальным миром (Фото:Коллаж НВ)

Владимир Зеленский считает, что Виктору Орбану следует выбрать между РФ и остальным миром (Фото:Коллаж НВ)

Министерство иностранных дел Венгрии возмутилось критикой со стороны Киева в адрес премьера Виктора Орбана за его дружбу с кремлевским режимом и вызвало к себе украинского посла.

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Об этом говорится в заявлении главы ведомства Петера Сийярто, обнародованном в Facebook в среду, 6 апреля.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Орбану, недавно переизбранному на четвертый срок, придется выбрать между РФ и остальным миром.

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Таким образом он прокомментировал позицию главы венгерского правительства, который запретил транзит оружия для Украины через территорию своей страны и отказался поддержать эмбарго на российские нефть и газ, несмотря на все военные преступления ВС РФ.

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Будапешту такие высказывания Зеленского не понравились.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины», — сообщил Сийярто.

При этом глава он подчеркнул, что Венгрия осуждает военную агрессию РФ и поддерживает суверенитет Украины, но собственная безопасность имеет первостепенное значение.

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«Это не наша война, поэтому мы хотим оставаться в стороне. Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа», — добавил глава МИД.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/511359447124020
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Венгрия Российская агрессия Владимир Зеленский Петер Сийярто Война России против Украины

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