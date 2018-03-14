МИД Украины заявил о подготовке к выходу из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией - нардеп

Украина может сказать официальное "нет" дружбе с РФ

Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться к президенту Петру Порошенко с предложениями относительно выхода из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук со ссылкой на заявление главы МИД Павла Климкина.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", - заявила она на своей странице в Facebook.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Это основополагающий документ украинско-российских отношений, который предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".

Напомним, что первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.