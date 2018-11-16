МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за антиукраинских заявлений Орбана

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест послу Венгрии в связи с антиукраинскими заявлениями премьер-министра Виктора Орбана и вице-премьер-министра Жолта Шемьена.
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны.
В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что только что назначенному послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто донесли о "необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией".
Смотрите также
Отношения между Венгрией и Украиной в последнее время заметно ухудшились из-за языкового вопроса и выдачи венгерских паспортов.
Венгрия протестует против языковой нормы в законе Украины об образовании, согласно которой языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Официальный Будапешт расценил это как давление на национальные меньшинства и начал блокировать все евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.
После языкового спора поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов жителям Берегово Закарпатской области. В результате Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово. Будапешт ответил зеркально.
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования