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МИД Украины выразил протест в связи с арестом крымского адвоката Курбединова

Сегодня, 18:19
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МИД Украины

Фото: Timon91/Flickr

МИД Украины выразил решительный протест в связи с незаконным решением "суда" в Симферополе назначить крымскотатарскому адвокату Эмилю Курбединову пять суток административного ареста.

В МИД отметили, что Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам граждан Украины, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированными обвинениями. Недавно он также начал защищать одного из военнопленных украинских моряков.

"Собственно, именно последний факт мог спровоцировать его задержание, однако это далеко не первый случай преследования российскими оккупантами адвокатов и правозащитников. Только в ноябре Эмиль и двое его коллег, Лиля Геменджи и Эдем Семедляев, получили необоснованное "предостережение о недопустимости нарушения законодательства о демонстрации", - заявили дипломаты.

Обвинения в якобы демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций, использованное российским оккупационным "судом" для ареста Курбединова, имеют безосновательный и сфабрикованный характер.

Россия пытается лишить украинских граждан - политических заключенных в РФ и на оккупированных территориях права на защиту путем запугиваний и притеснений тех, кто поддерживает украинских заложников Кремля и защищает их в судах. Таким образом, тактика постоянных административных взысканий, которая используется в России для "истощения" оппозиционных активистов, переносится в оккупированный Крым.

"Мы осуждаем эту недостойную практику и призываем Россию немедленно ее прекратить. Россия должна полностью выполнить соответствующие резолюции ГА ООН, принятые в 2014, 2016, 2017 годах, а также решение Международного Суда по промежуточным мероприятиям в деле Украина против РФ, принятое в 2017 году", - заявили в ведомстве.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ до момента деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев.

7 декабря в оккупированном РФ Симферополе так называемый суд вынес приговор адвокату Курбединову, который защищал командира Украинской бронекатера Никополь и других узников Кремля. Адвоката взяли под стражу на пять суток по обвинению в публичной демонстрации символики запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Поводом для преследования адвоката стал его пост в социальной сети Facebook от 2013 года.

Теги:   МИД Украины Крым Россия

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