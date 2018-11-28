МИД Украины вручил РФ ноту протеста из-за незаконных арестов захваченных военных моряков

Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста из-за арестов "судами" оккупационного Крыма военнопленных - членов экипажей военных кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу ВМС Украины.

"Российской стороне возобновлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину", - заявили в украинском дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что захват в плен военных произошло в территориальных водах и исключительной экономической зоне Украины в Черном море.

Украинская сторона в очередной раз призвала РФ обеспечить все законные права захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, а также допустить к ним представителей Международного Комитета Красного Креста.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать