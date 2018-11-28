МИД Украины вручил РФ ноту протеста из-за незаконных арестов захваченных военных моряков

Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста из-за арестов "судами" оккупационного Крыма военнопленных - членов экипажей военных кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу ВМС Украины.
"Российской стороне возобновлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину", - заявили в украинском дипломатическом ведомстве.
В МИД отметили, что захват в плен военных произошло в территориальных водах и исключительной экономической зоне Украины в Черном море.
Украинская сторона в очередной раз призвала РФ обеспечить все законные права захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, а также допустить к ним представителей Международного Комитета Красного Креста.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
Смотрите также
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
Смотрите также
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Смотрите также
27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования