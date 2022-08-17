МИД Украины призвал Германию разобраться с российской пропагандой на DW 17 августа, 13:59 В МИД подчеркнули, что DW распространяет антиукраинские нарративы российской пропаганды (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Министерство иностранных дел призвало правительство Германии принять меры в связи с распространением на новостном ресурсе Deutsche Welle российской пропаганды.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

Он также опубликовал примеры материалов DW, повторяющих антиукраинские нарративы кремлевского режима.

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«Признать Украину террористическим государством», «Один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», «Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина», «Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун» и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентской четы. Подобные манипуляции распространяют не только официальные российские лица и пропагандисты, но и российская служба немецкого Deutsche Welle", — рассказал Николенко.

При этом он отметил, что DW является государственной структурой, которая финансируется немецким правительством.

«На данное время нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины. Из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW», — написал украинский дипломат.

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