МИД Украины призвал Германию разобраться с российской пропагандой на DW

17 августа, 13:59
В МИД подчеркнули, что DW распространяет антиукраинские нарративы российской пропаганды (Фото:Олег Николенко/Facebook)

В МИД подчеркнули, что DW распространяет антиукраинские нарративы российской пропаганды (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Министерство иностранных дел призвало правительство Германии принять меры в связи с распространением на новостном ресурсе Deutsche Welle российской пропаганды.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

Читайте также:
РФ готовит информационную кампанию по дискредитации Зеленского в странах Европы — украинская разведка

Он также опубликовал примеры материалов DW, повторяющих антиукраинские нарративы кремлевского режима.

Видео дня

«Признать Украину террористическим государством», «Один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», «Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина», «Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун» и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентской четы. Подобные манипуляции распространяют не только официальные российские лица и пропагандисты, но и российская служба немецкого Deutsche Welle", — рассказал Николенко.

При этом он отметил, что DW является государственной структурой, которая финансируется немецким правительством.

Читайте также:
Снимали пропагандистский сюжет. В Эстонии задержали российских «журналистов» и запретили им въезд в ЕС на три года

«На данное время нам не понятно, почему российская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины. Из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT. И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW», — написал украинский дипломат.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tDqhLe7Vcao8fkaeV54nesTnrcCLUDFzrJockW29XuJYKZcKWbDquVv4dzH2oAavl&id=1090077030
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Российская агрессия МИД Украины Российская пропаганда Deutsche Welle Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
«Мы многим неудобны» /
Фирташ, Коломойский и Ахметов думают, что их проблемы из-за Витренко
17 августа, 13:14
Компании / Рынки
Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)
«Безусловно, США могут больше» /
Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина
17 августа, 08:51
Геополитика
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
17 августа, 08:25
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X