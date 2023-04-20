Ахиллесова пятая Киева. Украина тратит на финансирование МИД лишь 0,24% госбюджета, чего недостаточно для воюющей страны — Мельник 20 апреля, 12:19 Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел Украины (Фото:МИД Украины)

Годовое финансирование отечественного МИД составляет около $150 млн, или 0,24% госбюджета, что в семь раз меньше, чем у Германии, — заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины.



Украина недостаточно финансирует свой МИД, и поэтому необходимо историческое политическое решение о существенном увеличении его бюджета.

Об этом в интервью NV заявил Андрей Мельник, замминистра иностранных дел.



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Он убежден, что такой шаг жизненно важен для победы Украины.



«Попробую объяснить в цифрах. В этом году расходы МИДа были утверждены в размере 6 млрд. грн. или около $150 млн. — и то только благодаря титаническим усилиям министра [МИД Дмитрия] Кулебы в непростом диалоге с Минфином и бюджетным комитетом ВР, а также из-за личного вмешательства самого президента, — рассказал Мельник. — Если же брать совокупные расходы бюджета (2,64 трлн. грн.), то доля МИД выглядит довольно скромно — около 0,24%. Возьмем для сравнения ту же Германию: расходы МИД составляют 7,4 млрд евро или 1,57% от совокупных расходов бюджета».



Замминистра отметил, что таким образом «государство, не находящееся в состоянии войны, тратит на свое внешнеполитическое ведомство почти в семь раз больше, чем Украина».



Мельник считает, что Украине нужно закрепить на законодательном уровне, чтобы на нужды МИД выделялось ежегодно не менее 1% расходной части бюджета.



«Это позволило бы кардинальным образом укрепить нашу дипломатию, значительно расширить географическое присутствие Украины в мире, прежде всего, на Глобальном Юге», — пояснил он.