Официальное заявление. МИД Украины обосновал незаконность членства РФ в Совбезе ООН 26 декабря, 16:35 Украина решила официально поднять вопрос исключения РФ из ООН (Фото:REUTERS / Andrew Kelly)

В понедельник, 26 декабря, Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное заявление по поводу незаконности членства России в ООН и ее Совете безопасности.

В нем сообщается, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

«Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований. Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад», — говорится в заявлении.

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Украинские дипломаты объяснили, что РФ должна была пройти соответствующий правомерный путь, как это сделали, например, вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратила свое существование Чехословакия.

«Сомнительно и право РФ входить в состав ООН в целом, поскольку оно не соответствует основному критерию членства в Организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия РФ противоположны понятию „миролюбия“. Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции. Украина в настоящее время страдает от полномасштабного вторжения РФ. Ему предшествовали восемь лет вооруженной агрессии против нашего государства», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, там отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.

«Это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН — единственный и безальтернативный глобальный межправительственный институт, объединяющий за столом переговоров все государства мира. Вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права, а также за преступления, совершаемые на территории Украины, в частности, за военные преступления и преступления против человечности, а также преступление геноцида», — настаивают в МИД.

В связи с этим Украина призвала восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Россию в организации, и лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза.