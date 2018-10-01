МИД Украины проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию относительно задержания в Москве экс-нардепа Верховной Рады Николая Рудьковского.

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца агентству Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас проверяем эту информацию", - сказала Беца.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 28 сентября в Москве был задержан бывший министр транспорта Украины и депутат Верховной Рады Николай Рудьковский.

По данным СК РФ, 14 июня 2014 года, Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания".

В мае Рудьковского задержали в Дубае за поддельный иранский паспорт. Вскоре украинского министра отпустили из-под стражи, после чего он покинул ОАЭ.

Экс-нардеп имел проблемы и с украинским Интерполом, фигурируя в деле о похищении экс-главы Нефтегаздобыча Олега Семинского, среди владельцев которой ранее числились Николай Рудьковский и Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Рудьковский был снят с розыска Интерпола, когда Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин.