МИД Украины просит Раду не признавать нелегитимными выборы президента РФ

МИД считает наиболее приемлемой реакцией на выборы президента РФ заявление о непризнании их на территории Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Верховную Раду не принимать проект постановления о признании нелегитимными выборов президента России.

Украинский МИД считает наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборы президента РФ заявление о непризнании их на территории оккупированного Крыма, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны РФ МИД Украины Марко Шевченко, накануне дня выборов президента РФ парламент в своем заявлении отмечал недопустимость признания выборов в оккупированном Крыму.

Кроме того, представитель МИД отметил, что практические последствия признания нелегитимными выборов президента РФ негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России, в частности незаконно осужденных.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

19 марта представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на текущей неделе парламент может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России.