МИД Украины призвал страны Будапештского меморандума к консультациям из-за агрессии РФ Сегодня, 16:34 68 Цей матеріал також доступний українською Сегодня исполняется 24 года Будапештскому меморандуму

Министерство иностранных дел Украины призвало страны-участницы Будапештского меморандума - Великобританию, США и Россию - провести срочные консультации в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, обращение к странам-подписантам Будапештского меморандума было отправлено 27 ноября 2018 года после того, как РФ устроила вооруженное нападение на корабли ВМС Украины в Черном море и Керченском проливе.

В сообщении указывается, что МИД требует провести срочные консультации с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

"Только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештскому меморандуму и мерам международного сообщества по укреплению международного режима нераспространения", - говорится в заявлении.

Будапештский меморандум был заключен 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. США, РФ и Великобритания обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать