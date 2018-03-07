МИД Украины призвал Польшу идти вперед, а не спекулировать на прошлом

Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу к совместному решению спорных моментов исторического прошлого, а не усилению разногласий.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства отмечается, что Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни. В то же время в Киеве обеспокоены "контраверсионными изменениями законодательства Польши и манипулятивной риторикой некоторых польских политиков и чиновников", в том числе антиукраинскими маршами в Польше.

"Мы видим своей задачей решение спорных моментов, а не усиление разногласий. Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули на необходимости найти понимание во всех спорных вопросах и продолжить исторический диалог для примирения между украинцами и поляками.

"Мы готовы к продолжению совместного примирения, на которое, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков! Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться!" - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что МИД Польши выразил обеспокоенность в связи с маршем, проведенным Национальным корпусом во Львове под лозунгом Город Львов не для польских панов.

4 марта политическая партия Национальный корпус провела во Львове шествие ко дню гибели командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Более 2500 националистов прошли факельным шествием по центральным улицам города. Демонстранты выразили свое возмущение введением в Польше уголовной ответственности за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами.