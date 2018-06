МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить статью со словами о "гражданской войне" на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от немецкого издания Deutsche Welle исправить свою статью, в которой российская агрессия на Донбассе названа "гражданской войной".

Об этом у себя в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - подчеркнула она.

.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg