МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить статью со словами о "гражданской войне" на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от немецкого издания Deutsche Welle исправить свою статью, в которой российская агрессия на Донбассе названа "гражданской войной".
Об этом у себя в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.
"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - подчеркнула она.
.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.
Соответствующий материал DW был опубликован на его англоязычной версии 11 июня. В нем шла речь о встрече глав МИД стран нормандской четверки.
Ранее сообщалось, что британская газета The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом.
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