МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить статью со словами о "гражданской войне" на Донбассе

В МИД напомнили, что на Донбассе продолжается российская агрессия против Украины

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от немецкого издания Deutsche Welle исправить свою статью, в которой российская агрессия на Донбассе названа "гражданской войной".

Об этом у себя в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - подчеркнула она.

.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.

Соответствующий материал DW был опубликован на его англоязычной версии 11 июня. В нем шла речь о встрече глав МИД стран нормандской четверки.

Ранее сообщалось, что британская газета The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом.