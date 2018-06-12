12 июня 2018, вторник

МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить статью со словами о "гражданской войне" на Донбассе

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В МИД напомнили, что на Донбассе продолжается российская агрессия против Украины

В МИД напомнили, что на Донбассе продолжается российская агрессия против Украины

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от немецкого издания Deutsche Welle исправить свою статью, в которой российская агрессия на Донбассе названа "гражданской войной".

Об этом у себя в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" в Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - подчеркнула она.

Соответствующий материал DW был опубликован на его англоязычной версии 11 июня. В нем шла речь о встрече глав МИД стран нормандской четверки.

Ранее сообщалось, что британская газета The Times извинилась за карту России с оккупированным Крымом.

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