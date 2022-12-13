МИД Украины опроверг ложь Ирана об оружии для РФ, пригрозив последствиями

13 декабря, 13:07
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В МИД Украины подчеркнули, что владеют достаточными доказательствами (Фото:НВ)

В МИД Украины подчеркнули, что владеют достаточными доказательствами (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Украину не волнует отрицание со стороны Ирана по поводу поставок его вооружений в РФ.

Об этом в комментарии НВ сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

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Накануне, 12 декабря, представитель иранского МИД Канан Чафи в очередной раз соврал, что никаких договоренностей о поставках оружия между Тегераном и Москвой якобы нет.

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«Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны… Мы неоднократно говорили о том, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — заявил он, настаивая, что Иран «не являемся стороной конфликта».

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В свою очередь Николенко подчеркнул, что такая позиция Тегерана его «не удивляет».

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«В ходе технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. Есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами. Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее потенциальной выгоды от его сотрудничества с Россией», — подчеркнул дипломат.

Кремлевский режим использует закупленные у Ирана дроны-камикадзе для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.

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Кроме того, по данным разведки, РФ также договаривается о поставках ракет, поскольку ее запасы после ряда массированных ударов почти исчерпались.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Оружие Российская агрессия Иран МИД Украины Беспилотники Дроны Война России против Украины

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