МИД Украины поставил на место Лаврова, вспомнившего вдруг о «дипломатической этике»

6 июля, 17:22
В МИД Украины напомнили Сергею Лаврову, что РФ ранее сама сливала чужие переписки (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

В МИД Украины напомнили Сергею Лаврову, что РФ ранее сама сливала чужие переписки (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

В МИД Украины ответили на возмущение российской стороны из-за публикации в СМИ стенограммы телефонного разговора между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментируя эту утечку, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «дипломатическая этика такого не предполагает».

Речь идет о телефонном разговоре Путина и Макрона перед началом полномасштабного вторжения в Украину, на котором зафиксировано вранье российского диктатора по поводу его преступных намерений.

Видео дня
Читайте также:
Предлагал говорить с боевиками и врал. СМИ опубликовали стенограмму последнего перед войной разговора Путина и Макрона

В свою очередь спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что ведомство Лаврова, вспомнившего вдруг о «дипломатической этике», ранее само сливало чужие переписки.

«Он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешения на это они не давали. Вот и получается некое диссоциативное расстройство у российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое», — подытожил он.

Читайте также:
Кремлевский бред: Лавров заявил, что ЕС и НАТО хотят напасть на Россию, как и «европейская коалиция» Гитлера
https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid037dq6wkJVyvwbuH9XqQR3TwuuL7Vrd52rFJEPP11CEMnTUVbfNpHvt6maQnGYoKEZl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин МИД России МИД Украины Сергей Лавров Эммануэль Макрон

Эксклюзивы НВ

Василий Хмельницкий
предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture
Если мы хотим двигаться к Европе, нам придется на это выделить 15−20 лет

Очень хотелось бы, чтобы активная фаза войны закончилась как можно раньше — не в следующем году, а, допустим, в конце лета или в сентябре.

6 июля, 15:54
Эксперты
Алексей Мельник
Военный эксперт
Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко?

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

6 июля, 13:18
Мнения
Фушиа Сируа: «Оптимизм можно развить» (Фото:stokkete/Depositphotos)
Источник вечной молодости. Почему оптимисты живут дольше
Фушиа Сируа
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X