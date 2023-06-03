Индонезия предложила создать демилитаризованную зону на фронте в Украине, Киев отреагировал 3 июня, 13:38 В МИД Украины объяснили Индонезии, почему ее план не сработает (Фото:NV)

Министерство иностранных дел отреагировало на так называемый мирный план для Украины, озвученный главой МИД Индонезии Прабово Субианто на саммите Диалог Шангри-Ла в Сингапуре.

Речь идет, в частности, о прекращении огня без каких-либо предварительных условий и создания некой «демилитаризованной зоны», поскольку сложившаяся ситуация «негативно влияет на людей по всему миру», и привела к росту цен на продукты и энергию.

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«Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня», — потребовал Субианто, призвав также провести на временно оккупированных РФ территориях «референдум».

В ответ на это спикер украинского МИД Олег Николенко отметил, что прекращение огня не приведет к миру, а лишь даст российским захватчикам собраться с силами для дальнейшей агрессии.

«Между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт — зафиксированный в официальных документах ООН… Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны не сработают. Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Остановка огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии», — подчеркнул он у себя в Facebook.

Кроме того, Николенко напомнил Субианто, что россияне виновны в целом ряде военных преступлений на захваченных ими территориях Украины.

«На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может… Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации. На это и направлена формула мира президента Владимира Зеленского. Приглашаем Индонезию присоединиться к ее активному воплощению», — добавил дипломат.