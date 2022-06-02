МИД ответил на требование Лаврова разминировать украинские порты, назвав свои условия

2 июня, 11:36
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В МИД подчеркнули, что сперва РФ должна отвести свои морские силы из акватории вокруг Украины (Фото:Одесский морской порт)

В МИД подчеркнули, что сперва РФ должна отвести свои морские силы из акватории вокруг Украины (Фото:Одесский морской порт)

Россия обязана деблокировать украинские морские порты, дав возможность обеспечить безопасный вывоз украинского зерна.

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Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Таким образом он ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что российские военные пропустят судна с зерном, если Украины разминирует порты.

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«Как первый шаг, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис», — подчеркнул Николенко.

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В связи с этим он призвал страны, продовольственная безопасность которых может пострадать от российской агрессии против Украины, использовать их контакты с РФ, «чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну».

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226939077238156
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Сергей Лавров Зерно Порты Война России против Украины Продовольственный кризис

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