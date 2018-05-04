МИД Украины отреагировал на задержание ФСБ украинского корабля в Черном море

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МИД Украины отреагировал на задержание ФСБ украинского корабля в Черном море

МИД Украины отреагировал на задержание пограничной службой ФСБ РФ украинского рыболовецкого корабля в Черном море.

По словам спикера МИД Марьяны Бецы, дипломатическое ведомство передало соответствующую ноту в МИД РФ.

"В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания", - написала Беца.

4 мая ФСБ РФ заявила о задержании в Черном море, у берегов оккупированного Крыма украинского судна за якобы "незаконный вылов камбалы".

В Госпогранслужбы Украины заявили, что ответственным за захват российскими силовиками украинского рыболовецкого судна является его капитан.

В ведомстве отметили, что судно имело разрешение на рыбную ловлю в пределах 12 морских миль, однако по каким-то причинам корабль пересек эту черту, чем подверг себя опасности захвата со стороны РФ.

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