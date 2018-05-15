МИД Украины отреагировал на открытие моста через Керченский пролив

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Открытие моста - еще одна попытка легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины

Открытие моста - еще одна попытка легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и отметило противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины.

В МИД возмущены нарушением, которое противоречит официальным данным.

"Такие действия Москвы фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что в условиях вооруженной агрессии РФ и оккупации Крымского полуострова открытия моста является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины.

"Строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - сообщает пресс-служба.

В Министерстве заверили, что государство-оккупант понесет ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и возместит причиненный ущерб.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Украины продолжит расширять санкции против России, в частности, это касается лиц, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.

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