МИД ответил на заявления Пескова об уничтожении украинской инфраструктуры для того, «чтобы склонить Украину к переговорам»

17 ноября, 19:37
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Киев во время отключения электроэнергии 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время отключения электроэнергии 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что страна-агрессор уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Киев к переговорам.

Спикер МИД Украины Олег Николенко у себя в Facebook отметил, что террористы Исламского государства ведут себя так же: убивают невинных, чтобы добиться выполнения своих требований.

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«Россия действует как государство-террорист. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid0Zu4USWq2nSFWSnGtXY6r6GqPRTMiQbQNPU64zdbswh6Ym9y185P2BrWc6iyr4nHWl/?d=n

Дмитрий Песков ранее солгал о том, что Россия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, которые якобы «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу». Разрушение украинской инфраструктуры представитель страны-агрессора назвал «последствиями» «нежелания украинской стороны выходить на переговоры».

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Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/embed/FnIO_s3kbO4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры МИД Украины Дмитрий Песков Переговоры с Россией Военные преступления РФ Война России против Украины российский терроризм

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