МИД Украины относительно имен подозреваемых в уничтожении МН17: Это сотрудники спецслужб РФ Вчера, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Enrico Strocchi / Flickr МИД Украины Enrico Strocchi / Flickr

МИД Украины прокомментировал обнародование имен подозреваемых в уничтожении самолета Малайзийских авиалиний Боинг-777 на Донбассе.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что обнародованные результаты расследования имеют ключевое значение и дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию.

«Названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие. Следствию придется выяснить роль т.н. „премьер-министра Крыма“ С. Аксенов и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей — членов экипажа Бука», — заявили в МИД.

МИД обратил внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации преступления неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм.

«Среди них — положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН», — подчеркнули в МИД.



В МИД призвали РФ признать свою ответственность за поставки оружия на Донбасс и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 июля 2014 года.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Россия все обвинения отвергла, назвав их голословными.