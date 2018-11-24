МИД Украины осуждает прибытие очередного российского "гумконвоя" на Донбасс

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают как провокацию и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины очередной "гумконвой" из РФ.
Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.
"Решительно осуждаем очередной "гумконвой" РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - говорится в сообщении.
Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям.— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 23 ноября 2018 г.
Напомним, фуры из РФ на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса прибыли 22 ноября.
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