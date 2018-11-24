24 ноября 2018, суббота

МИД Украины осуждает прибытие очередного российского "гумконвоя" на Донбасс

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Очередная провокация вопреки Минским договоренностям

Очередная провокация вопреки Минским договоренностям

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают как провокацию и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины очередной "гумконвой" из РФ.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

"Решительно осуждаем очередной "гумконвой" РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

Напомним, фуры из РФ на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса прибыли 22 ноября.

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